Депутаты Госдумы обсудят с банковским сообществом возможность снижения ипотечной ставки до 8%

14 мая депутаты Госдумы проведут парламентские слушания, на которых будут подняты вопросы снижения процентных ставок и повышения доступности ипотечного кредитования для граждан, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уверен, что оттягивать реализацию этой меры нельзя. Со слов Володина, кроме снижения процентных ставок, также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами внесли в Госдуму РФ законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Согласно законопроекту, многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могут получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

