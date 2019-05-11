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Татарстан проявил интерес к опыту Брянской области в сфере сельского хозяйства

14:11, 11.05.2019
Татарстан проявил интерес к опыту Брянской области в сфере сельского хозяйства
Фото: pixabay.com

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча прошла в доме правительства республики. Были подняты вопросы углубления межрегионального сотрудничества, обмена опытом в различных сферах. В частности прозвучало, что Татарстану интересен опыт Брянской области в сфере сельского хозяйства.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов предложил провести в Татарстане Дни культуры Туркменистана. По предварительным планам они будут организованы в октябре 2019 года.

Ответные Дни культуры Республики Татарстан в Туркменистане предлагается устроить в апреле 2020 года.

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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