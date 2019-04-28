Минниханов предложил провести дни Туркменистана в Татарстане

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Сегодня он в сопровождении главы республики Гурбангулы Бердымухамедова посетил праздник — День туркменского скакуна.

Во время встречи Минниханов предложил провести в Татарстане дни культуры Туркменистана. По предварительным планам они будут организованы в октябре 2019 года.

Ответные Дни культуры Республики Татарстан в Туркменистане предлагается устроить в апреле 2020 года, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов и Бердымухамедов обсудили и возможности расширение товарооборота. В последнее время объемы товарооборота Татарстана с Туркменистаном небольшие: в 2018 году они составляли $24 млн, в 2017-м – $25 млн.

«У наших стран большой потенциал для увеличения объемов и номенклатуры товаров. В следующем месяце в Казани планируется заседание татарстанско-туркменистанской рабочей группы. Эта встреча призвана придать новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал Минниханов.

Глава Туркменистана согласился с возможностью нарастить объемы товарооборота. Он также положительно оценил сотрудничество с КАМАЗом и «Татнефтью».