Глава МИД Японии высказался за ускорение переговоров о мирном договоре с Россией

Глава МИД Японии Таро Коно выступил за ускорение переговоров с Россией по выработке мирного договора, сообщает телеканал NHK.

Такое заявление было сделано во время выступления в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Туда он прибыл после завершения своего визита в Москву. Министр отметил, что хотелось бы как можно скорее завершить эти переговоры, учитывая преклонный возраст бывших жителей четырех северных островов (так в Японии называют южную часть Курил).

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии в рамках ежегодного доклада, посвященного внешней политике страны, отказалось от формулировки о возвращении Курил.

В документе отсутствует формулировка «четыре северных острова (Курильской гряды) принадлежат Японии». При этом японский МИД предлагает заключить мирный договор с Россией и решить данную территориальную проблему.