МИД Японии в ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в рамках ежегодного доклада, посвященного внешней политике страны, отказалось от формулировки о возвращении Курил.

В документе отсутствует формулировка «четыре северных острова (Курильской гряды) принадлежат Японии». При этом японский МИД предлагает заключить мирный договор с Россией и решить данную территориальную проблему, передает Kyodo.

Официально доклад будет опубликован уже в ближайшее время. Предварительно, данные формулировки были убраны из-за того, чтобы не обострить переговоры с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Япония договорились не разглашать, как идут переговоры о мирном договоре.