Скончался российский режиссер Николай Тарханов

В Иркутске на 52-м году жизни умер режиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов.



«Большое горе, скончался Николай Тарханов», — написал певец Аркадий Стародубцев на своей странице в Facebook.



Причина смерти режиссера не сообщается.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Учился во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.

Тарханов известен по работе над фильмами «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Поколение» и «Без неба». В 2001 году Тарханов стал членом Союза фотохудожников России.



Напомним, что в середине апреля умер режиссер-документалист Сергей Страхов. Ему было 82 года.

