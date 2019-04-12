Скончался автор фильма о Георгии Данелии режиссер Сергей Страхов

Российский режиссер-документалист Сергей Страхов скончался на 83-м году жизни.

На сайте Союза кинематографистов России уточняется, что Страхова не стало 11 апреля.

Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт и кафедру неигрового фильма ВГИК. Работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, на киностудии «Центрнаучфильм» и телеканале «Культура».



Страхов известен по работе над картинами «Пошла муха на базар», «Мальчик резвый», «Пробы на Россети», «Воспоминание о гордом льве», «Дружба народов, миф или реальность». Одной из последних работ режиссера стала картина «Страна Данелия», которая вышла в 2004 году. В ней рассказывается о творческом пути режиссера Георгия Данелии.

Напомним, что 4 апреля скончался режиссер Георгий Данелия. Он умер в возрасте 88 лет после длительной болезни.

