Хоккеист Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас» Александр Радулов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Словакии.

Это связано с травмой игрока, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Во время выступления в плей-офф НХЛ Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе», — говорится в сообщении.

Ранее тренерский штаб национальной команды огласил состав для участия в чемпионате мира — 2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.