Неймара дисквалифицировали за удар болельщика

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) наказал нападающего футбольного клуба «ПСЖ» Неймара на три матча за удар болельщика.

Инцидент произошел 28 апреля после игры Кубка Франции против «Ренна», в котором «ПСЖ» потерпел поражение в серии пенальти. Во время подъема футболистов по трибунам стадиона Неймар, среагировав на реплику одного из болельщиков, остановился и ударил ему в лицо кулаком.

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Также бразильский спортсмен отстранен на две игры условно, передает пресс-служба FFF.

Напомним, ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил футболку Неймару.