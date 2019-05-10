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Неймара дисквалифицировали за удар болельщика

20:21, 10.05.2019
Неймара дисквалифицировали за удар болельщика
Фото: flickr.com

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) наказал нападающего футбольного клуба «ПСЖ» Неймара на три матча за удар болельщика.

Инцидент произошел 28 апреля после игры Кубка Франции против «Ренна», в котором «ПСЖ» потерпел поражение в серии пенальти. Во время подъема футболистов по трибунам стадиона Неймар, среагировав на реплику одного из болельщиков, остановился и ударил ему в лицо кулаком.

Также бразильский спортсмен отстранен на две игры условно, передает пресс-служба FFF.

Напомним, ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил футболку Неймару.

СпортФутбол
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