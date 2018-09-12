Александр Овечкин подарил футболку Неймару

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на товарищеском матче сборной Бразилии с Сальвадором. Встреча состоялась минувшей ночью в США и завершилась со счетом 5:0 в пользу пентакампеонов, сообщает Sport24.ru.

После окончания встречи Овечкин встретился с форвардом бразильцев Неймаром. Россиянин презентовал футболисту «ПСЖ» свой игровой свитер с номером 8, а взамен получил бутсы Неймара и мяч с его автографом.

Напомним, Александр Овечкин в этом году выиграл высший трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

Сборная Бразилии не попала в призеры на чемпионате мира по футболу — 2018 в России.

