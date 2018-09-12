Новости спорта

10:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Александр Овечкин подарил футболку Неймару

09:56, 12.09.2018
Александр Овечкин подарил футболку Неймару
Фото: www.instagram.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на товарищеском матче сборной Бразилии с Сальвадором. Встреча состоялась минувшей ночью в США и завершилась со счетом 5:0 в пользу пентакампеонов, сообщает Sport24.ru.

После окончания встречи Овечкин встретился с форвардом бразильцев Неймаром. Россиянин презентовал футболисту «ПСЖ» свой игровой свитер с номером 8, а взамен получил бутсы Неймара и мяч с его автографом.

Напомним, Александр Овечкин в этом году выиграл высший трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

Сборная Бразилии не попала в призеры на чемпионате мира по футболу — 2018 в России.

СпортФутболХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

Сюжеты

Все сюжеты