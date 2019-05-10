США ввели пошлины на товары из Китая на $200 млрд

Сегодня вступило в силу решение США увеличить с 10% до 25% на китайские товары на сумму $200 млрд.

В связи с этим Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай будет вынужден принять ответные меры, пишет ТАСС.

Ранее в марте власти Китая решили вновь отложить введение новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них, произведенных в США. Перед этим американские власти отложили введение пошлин на китайские товары.