Новости промышленности

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Китай не решился вводить пошлины на автомобили из США

18:07, 31.03.2019
Китай не решился вводить пошлины на автомобили из США
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня власти Китая объявили о намерении вновь отложить введение новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них, произведенных в США.

В распространенном указании комитета по тарифам Государственного таможенного управления Китая говорится, что срок введения новых пошлин, установленный решением комитета номер 10 от 2018 года, продлевается, передает «Интерфакс».

Основанием, как говорится в решении комитета, служат «договоренности лидеров Китая и США, достигнутые на встрече в Аргентине» на саммите G20 в 2018 году, о взаимной приостановке введения новых тарифов на время продолжающихся переговоров между двумя странами.

Решение вступает в силу 1 апреля 2019 года.

Ранее власти США также откладывали введение пошлин в отношении китайских товаров.

ПромышленностьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров