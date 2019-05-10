Эрдоган: Турция продолжит усилия по вступлению в ЕС

Турция намерена приложить все усилия по вступлению в Евросоюз, несмотря на действия тех, «кто пытается ее выдворить за пределы европейского сообщества». Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что без полноправного участия Анкары все усилия ЕС по обеспечению заявленных им ценностей «обречены на провал», добавив, что Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем.

Эрдоган отметил, что страна выполнила 66 из 72 критериев, которые выдвинул ЕС для введения безвизового режима, передает «РИА Новости».

Турция с ЕС подписала соглашение об ассоциации в 1963 году. В 1987 году она подала заявку на членство. Переговоры по данному вопросу идут до сих пор.

Напомним, ранее Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по российским С-400.