Путин поддержал отмену воздушной части парада в Москве из-за непогоды

Президент России Владимир Путин поддержал отмену пролета военной авиации во время парада в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы государства, отмена была обусловлена погодными условиями. Так, для пролета самолетов нужна видимость 400 метров, а в момент парада она составляла 150 метров.

«Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы», — заявил Путин телеканалу «Россия 24».

Также президент подчеркнул, что нет никакой необходимости рисковать безопасностью летчиков.

Напомним, сегодня в Москве отменили авиационную часть парада Победы из-за плохой погоды. В авиационной части парада должны были принять участие вертолеты Ми-26, Ми-28НМ, Ка-52, Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ и другие воздушные средства.