СМИ: в Москве отменили авиационную часть парада Победы из-за плохой погоды

Авиация не будет участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Это связано с плохой погодой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В авиационной части парада должны принять участие вертолеты Ми-26, Ми-28НМ, Ка-52, Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3. Должны были пролететь самолеты Ил-76, топливозаправщик Ил-78, а также пилотажные группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Все они вернутся на аэродромы базирования.

Напомним, что сегодня в День Победы в Казани пройдут военный парад и акция «Бессмертный полк».