Уровень одобрения Сталина в России обновил исторический рекорд

52% оценивают роль Иосифа Сталина в истории как «скорее положительную», еще 19% — как «безусловно положительную».

Это является историческим рекордом, сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра».

45% опрощенных считают, что человеческие жертвы в сталинскую эпоху нельзя оправдать великими целями и достижениями. 33% респондентов считают, что эти жертвы «в какой-то мере можно оправдать», 13% — что «определенно можно оправдать».

41% россиян относятся к Сталину «с уважением» (41%). 26% респондентов он безразличен, 4% восхищаются им, еще 6% он симпатичен.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря об увеличении расходов на оборону на заседании конгресса США перед американскими законодателями, поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).