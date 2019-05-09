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В результате ДТП в Башкирии погибли два человека и пять пострадали

13:51, 09.05.2019
В результате ДТП в Башкирии погибли два человека и пять пострадали
Фото: gibdd102.ru

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

Инцидент случился около полудня на 22 км автодороги Дюртюли-Бураево в четверг, 9 мая. По предварительной версии, 24-летний местный житель за рулем ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с Lada Priora.

Водитель седьмой модели и его 21-летний пассажир скончались на месте, 17-летний молодой человек госпитализирован. В Lada Priora травмы получили водитель и три пассажирки, уточнил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Башкирии на трассе перевернулась легковушка, погибла 8-летняя девочка.

Происшествия Башкортостан
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