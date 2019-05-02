В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, погибла 8-летняя девочка

Сегодня днем на трассе Ира — Магнитогорск перевернулась легковая машина. Информация размещена в блоге начальника УГИБДД МВД по РБ.

По предварительной информации, 30-летняя женщина, управлявшая автомобилем, не справилась с управлением, в результате машина перевернулась. В салоне, помимо водителя, находились четыре ребенка. В результате аварии 8-летнюю девочку выкинуло из машины, от полученных травм она скончалась на месте. Остальным участникам ДТП оказывают медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани сотрудники ГИБДД менее чем за 4 часа смогли по горячим следам задержать водителя, скрывшегося с места аварии, в результате которой погибла девушка.

