В Черногории приговорил россиян к 12 и 15 годам тюрьмы за попытку переворота
Верховный суд Черногории признал виновными бывшего заместителя военного атташе российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова и предполагаемого сотрудника ГРУ Владимира Попова в причастности к попытке переворота в 2016 году.
Как сообщает RTCG, Шмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов -1 2.
Власти Черногории обвинили в попытке переворота Россию. По версии следствия, участники заговора хотели сорвать вступление Черногории в НАТО.
Ранее член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Татарстан Олег Морозов назвал информацию о том, что Россия содействовала в попытке государственного переворота в Черногории, «фейком».Происшествия
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