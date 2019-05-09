В Черногории приговорил россиян к 12 и 15 годам тюрьмы за попытку переворота

Верховный суд Черногории признал виновными бывшего заместителя военного атташе российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова и предполагаемого сотрудника ГРУ Владимира Попова в причастности к попытке переворота в 2016 году.

Как сообщает RTCG, Шмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов -1 2.

Власти Черногории обвинили в попытке переворота Россию. По версии следствия, участники заговора хотели сорвать вступление Черногории в НАТО.

Ранее член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Татарстан Олег Морозов назвал информацию о том, что Россия содействовала в попытке государственного переворота в Черногории, «фейком».