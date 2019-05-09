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В Казани изменится схема движения автобуса №68

08:25, 09.05.2019
В Казани изменится схема движения автобуса №68
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

С 13 мая в Казани изменится схема движения автобуса №68.

Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по следующей схеме движения: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту. Маршрут изменен из-за того, что сейчас он пролегает через перекрестки без светофорного регулирования, а после изменения автобус будет проходить через регулируемые перекрестки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, маршрут автобуса №68 изменен в качестве эксперимента.

Напомним, что сегодня в Казани из-за празднования Дня Победы изменится схема движения девяти автобусных маршрутов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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