В Казани изменится схема движения девяти автобусов из-за празднования Дня Победы

В Казани из-за празднования Дня Победы и подготовки к 9 Мая изменится схема движения девяти автобусных маршрутов. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

По его словам, сегодня и завтра с 17 до 23 часов, а также с 17 часов 8 мая до 21 часа 9 мая изменяются схемы движения девяти автобусных маршрутов под номерами 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 по ул. Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба. Кроме того, в этот период движение троллейбусного маршрута номер 2 закроется.

9 мая во время акции «Бессмертный полк» изменится схема движения по улице Карла Маркса автобусных маршрутов под номерами 22, 28, 28а, 89. С 13 часов они не будут проезжать по улицам Карла Маркса, Толстого, Большая Красная и Батурина. Движение троллейбусов под номерами 3, 5, 7 и 8 в этот день будет приостановлено с 13 до 18 часов, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что при подготовке к празднованию Дня Победы в столице Татарстана будут перекрыты несколько улиц.

