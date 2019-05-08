В День Победы в Казани пройдут военный парад и акция «Бессмертный полк»

В День Победы в Великой Отечественной войне в четверг, 9 мая, в Казани состоятся праздничные мероприятия.

В 8.00 на Арском кладбище пройдет торжественная церемония возложения цветов к воинским захоронениям и обелиску в память павших в годы войны. В 9.00 в Парке Победы запланировано аналогичное мероприятие с участием первых лиц РТ.

В 10.00 на площади Тысячелетия начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Старт акции «Бессмертный полк» намечен на 15.00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане численность ветеранов за 4 года сократилась в два раза