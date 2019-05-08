Медведев одобрил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Документ размещен на официальном портале правительства РФ.

Согласно представленной информации, Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году. Отмечается, что сейчас Россия занимает 6-е место по объему ВВП.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением назначить кураторов из правительства для решения задач по социально-экономическому развитию регионов, сообщает «РИА Новости».

На совещании «О социально-экономическом развитии регионов» Медведев заметил, что считает правильным закрепление за каждой территорией, где есть сложности, куратора из федерального правительства — «человека, который будет, что называется, приглядывать, как реализуются те или иные решения».

