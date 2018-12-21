Россия выслала шведского дипломата
Россия выслала из страны шведского дипломата.
«МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию», — сообщили в ведомстве, выразив сожаление в связи с этим решением.
В министерстве не уточнили, какую должность занимал высланный сотрудник и чем российская сторона объяснила высылку, передает «РИА Новости».
До этого СМИ сообщили, что Россия выслала атташе посольства Швеции по делам культуры.ОбществоВласть
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