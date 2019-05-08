Шойгу запретил принудительно привлекать детей в «Юнармию»

Министр обороны Сергей Шойгу назвал недопустимым принудительное включение детей офицеров в ряды юнармейцев.

Также, по его словам, Минобороны выявило несколько случаев формального учета в рядах «Юнармии».

«(Были) случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета «Юнармии» и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр, его цитирует «РИА Новости».

Ранее стало известно, что министерство обороны России собирается создать на каждом предприятии оборонно-промышленного комплекса отряды военно-патриотического движения «Юнармия».