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На всех предприятиях ОПК в России появятся патриотические отряды «Юнармии»

10:12, 12.03.2019 1
На всех предприятиях ОПК в России появятся патриотические отряды «Юнармии»
Фото: mil.ru

Министерство обороны России собирается создать на каждом предприятии оборонно-промышленного комплекса отряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Об этом пишет«Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое было разослано на предприятия в середине февраля. В нем содержался отсылка на указание начальника военных представительств Минобороны России полковника Олега Степанова о развитии движения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении действия государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» до 2027 года.

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  • Анонимно 12 марта
    Очередной распил бюджетных средств, трошки для себе - для приближенных кормушка
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