На всех предприятиях ОПК в России появятся патриотические отряды «Юнармии»

Министерство обороны России собирается создать на каждом предприятии оборонно-промышленного комплекса отряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Об этом пишет«Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое было разослано на предприятия в середине февраля. В нем содержался отсылка на указание начальника военных представительств Минобороны России полковника Олега Степанова о развитии движения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении действия государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» до 2027 года.