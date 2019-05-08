Сборная России огласила состав на ЧМ-2019: Овечкин, Малкин и Кучеров в составе

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Тренерский штаб национальной команды огласил состав для участия в чемпионате мира — 2019, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин и Александр Георгиев.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Иван Телегин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров,Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

На сегодня в составе числятся 27 хоккеистов, однако окончательная заявка из 25 игроков будет названа уже в Братиславе.

Напомним, на словацком ЧМ который пройдет с 10 по 26 мая, «Красная машина» попала в одну группу со сборными Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии и Италии.