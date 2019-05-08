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SSJ-100 не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки — СМИ

12:27, 08.05.2019
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки — СМИ
Фото: flickr.com

Самолет SSJ-100 из-за поломки не вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Снятых с борта пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным «Интерфакса», причиной задержки авиарейса «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону стала техническая неисправность самолета.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.

Происшествия
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