Мэр Уфы извинился перед жителями за неудобства при ремонте трассы Уфа — Аэропорт
Мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин принес извинения перед горожанами за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа — Аэропорт. Запись опубликована на его официальной странице в Facebook.
По его словам, ремонтные работы необходимо проводить в определенные часы. Он пояснил, что по этой дороге в город въезжает свыше 250 тысяч автомобилей, что ведет к высоким нагрузкам на дорожное полотно и образованию колейности, а как следствие, может привести к авариям.
«Наша задача — этого избежать. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы сделать ремонт качественно и быстро, не создавая проблем для жителей города», — отметил Мустафин.
О графике работ будет сообщено в ближайшее время.
Напомним, ранее в администрации Уфы назначен новый руководитель отдела градостроительного контроля.ОбществоВласть Башкортостан
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