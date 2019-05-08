Мэр Уфы извинился перед жителями за неудобства при ремонте трассы Уфа — Аэропорт

Мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин принес извинения перед горожанами за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа — Аэропорт. Запись опубликована на его официальной странице в Facebook.

По его словам, ремонтные работы необходимо проводить в определенные часы. Он пояснил, что по этой дороге в город въезжает свыше 250 тысяч автомобилей, что ведет к высоким нагрузкам на дорожное полотно и образованию колейности, а как следствие, может привести к авариям.

«Наша задача — этого избежать. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы сделать ремонт качественно и быстро, не создавая проблем для жителей города», — отметил Мустафин.

О графике работ будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, ранее в администрации Уфы назначен новый руководитель отдела градостроительного контроля.