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В администрации Уфы назначен новый руководитель отдела градостроительного контроля

07:49, 26.03.2019
В администрации Уфы назначен новый руководитель отдела градостроительного контроля
Фото: ufacity.info

Новым руководителем отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы назначен Рустам Тухватуллин. Об этом сообщил мэр города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в горадминистрации 26 марта.

Предыдущий глава отдела Ильшат Зарипов был уволен со своего поста в июле прошлого года. До назначения на должность Тухватуллин работал директором проектно-конструкторского бюро «Аванград».

Напомним, ранее сообщалось, что замминистра культуры Башкирии перешел на работу в мэрию Уфы.

ОбществоВласть Башкортостан
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