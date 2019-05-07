Новости общества

01:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Во время раскопок в центре Москвы обнаружили револьвер Smith & Wesson XIX века

23:35, 07.05.2019
Во время раскопок в центре Москвы обнаружили револьвер Smith & Wesson XIX века
Фото: mos.ru

На Долгоруковской улице Москвы во время археологических исследований обнаружили револьвер производства компании Smith & Wesson конца XIX века, а также милицейскую кокарду 1920-х годов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Раскопки идут на месте дома, который снесли еще в 1960-х годах. Ранее тут же уже нашли клад времен Николая II. Предполагается, что деньги и оружие с милицейским значком принадлежали одному человеку, который, возможно, служил в милиции. Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, скорее всего, попали в землю вместе с обломками.

Напомним, ранее во время реставрации усадьбы Люблино в Москве строители наткнулись на скульптуру XVIII века «Молчание».

ОбществоКультураИстория
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров