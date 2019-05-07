Союз журналистов РТ провел субботник на Ново-Татарском кладбище

Фото: Максим Платонов

Сегодня корреспонденты республиканских и казанских СМИ отправились на Ново-Татарское кладбище Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В преддверие праздника Победы члены Союза журналистов РТ провели субботник и вспомнили своих коллег, которые в годы войны воевали не только словом и пером, но и с оружием в руках.

«Слово иногда страшнее пистолета, слово иногда сильнее автомата, поэтому роль слова в Победе — велика. Роль духа в Победе — велика. А журналист это такая профессия, которая может и должна заражать всех энергией слова. Энергией духа. Поэтому роль журналистов в Великой Отечественной войне, она сравнима с ролью снарядов и пушек», — говорит Ильшат Аминов, председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век».