Нападающий Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба Кириллом Петровым — в команде форвард будет выступать под номером 27. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт казанского клуба.



Кирилл Петров родился в Казани 13 апреля 1990 года. На профессиональном уровне играл за команды «Ак Барс» (Казань), «Барс» (Казань), «Нефтяник» (Альметьевск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Бриджпорт Саунд Тайгерс» (Бриджпорт), ЦСКА (Москва), «Авангард» (Омск).

В сезоне 2018/19 в КХЛ Петров провел 68 матчей и набрал 26 (10+16) очков. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010), обладатель Кубка континента (2015/16), чемпион мира среди юниоров (2007), победитель Универсиады (2009).



Ранее Петров давал интервью «Реальному времени».

Также «Ак Барс» сегодня сообщил о возвращении в клуб вратаря Тимура Билялова и защитника Дамира Мусина.