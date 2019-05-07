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Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»

16:11, 07.05.2019
Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»
Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» и «Динамо Рига» сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.

Ранее казанцы сообщили о возвращении еще одного своего воспитанника — Дамира Мусина. Его «Ак Барс» обменял из «Нефтехимика» на денежную компенсацию.

Тимур Билялов в сезоне 2015/16 вместе с альметьевским «Нефтяником» стал обладателем Кубка Братины. В сезоне 2018/2019 он провел в КХЛ 38 матчей, в которых пропустил 74 шайбы при 93% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Дамир Мусин, который выступал в Нижнекамске в сезоне 2017/18, в прошлом сезоне провел в КХЛ 55 матчей, набрал 7 (3+4) очка при показателе полезности -1.

СпортХоккей Татарстан
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