В Госдуме РФ поддержали идею введения запрета на одноразовую посуду из пластика

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова заявила, что поддерживает идею Минприроды России о возможном введении запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.



«Я считаю, что инициатива очень разумная, потому что пластика в нашем мире стало очень-очень много. Конечно же, я считаю, что все развитые страны должны постепенно от него отказываться — что касается именно одноразовой посуды», — цитирует Серову RT.



Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство намерено ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

