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В Госдуме РФ поддержали идею введения запрета на одноразовую посуду из пластика

12:26, 07.05.2019
В Госдуме РФ поддержали идею введения запрета на одноразовую посуду из пластика
Фото: de.wikipedia.org / Kirschblut

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова заявила, что поддерживает идею Минприроды России о возможном введении запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.

«Я считаю, что инициатива очень разумная, потому что пластика в нашем мире стало очень-очень много. Конечно же, я считаю, что все развитые страны должны постепенно от него отказываться — что касается именно одноразовой посуды», — цитирует Серову RT.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство намерено ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

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