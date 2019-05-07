Минприроды РФ готовит запрет на одноразовую посуду из пластика
Министерство природных ресурсов и экологии России намерено ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
По его словам, в России необходимо поддержать мировую тенденцию за сокращение использование пластика.
«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — цитирует Кобылкина «РИА Новости».
Стоит отметить, что к 2021 году Европейский союз планирует полностью запретить продажу одноразовой пластиковой посуды.
Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили запретить бесплатно раздавать пластиковые пакеты в магазинах.ОбществоВласть
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