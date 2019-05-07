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В Альметьевске эвакуировали детсад из-за короткого замыкания

11:51, 07.05.2019
В Альметьевске эвакуировали детсад из-за короткого замыкания
Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске сегодня эвакуировали детсад «Солнышко» из-за короткого замыкания в электрощите.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что около 10 часов утра поступило сообщение о том, что в детсаду дымится электрощит.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что произошло короткое замыкание электрощитовой в полуподвальном помещении под лестницей. Горения не было, но на первом этаже здания произошло небольшое задымление, передает ИА «Татар-информ».

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 118 человек, в том числе 99 детей. Пожарные быстро ликвидировали последствия короткого замыкания. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в конце апреля в Казани эвакуировали школу на Амирхана из-за короткого замыкания.

Происшествия Татарстан
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