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В Казани эвакуировали школу на Амирхана из-за короткого замыкания

12:36, 30.04.2019
В Казани эвакуировали школу на Амирхана из-за короткого замыкания
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из школы №132, которая расположена на улице Фатыха Амирхана, 28а, эвакуировали 1 тыс. человек, в том числе 899 детей, из-за короткого замыкания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что в 11.25 поступил сигнал о коротком замыкании. На место выехали пожарные. В 11.32 было установлено, что произошло короткое замыкание без горения светильника в спортзале.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 1000 человек, из них 899 учащихся. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Казани из гипермаркета «Лента» на улице Копылова эвакуировали около 100 человек из-за ложного срабатывания сигнализации.

Происшествия Татарстан
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