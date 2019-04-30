В Казани эвакуировали школу на Амирхана из-за короткого замыкания

В Казани из школы №132, которая расположена на улице Фатыха Амирхана, 28а, эвакуировали 1 тыс. человек, в том числе 899 детей, из-за короткого замыкания.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что в 11.25 поступил сигнал о коротком замыкании. На место выехали пожарные. В 11.32 было установлено, что произошло короткое замыкание без горения светильника в спортзале.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 1000 человек, из них 899 учащихся. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.



Ранее в Казани из гипермаркета «Лента» на улице Копылова эвакуировали около 100 человек из-за ложного срабатывания сигнализации.

