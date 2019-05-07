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Православные христиане отмечают Радоницу

07:59, 07.05.2019
Православные христиане отмечают Радоницу
Фото: pixabay.com

Православные христиане во вторник, 7 мая, отмечают Радоницу, которая считается днем поминовения усопших.

Праздник встречают на девятый день после Пасхи. Верующие посещают кладбища, а также люди идут в церковь, где передают священнослужителям записки с именами усопших для поминовения во время литургии.

Отмечается, что на кладбище принято оставлять что-то со своего пасхального стола, например кулич или яйцо.

Напомним, ранее сообщалось, что в России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи.

Общество
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