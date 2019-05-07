На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина понесла в 13 раз больше потерь из-за падения объемов торговли с Россией, чем РФ. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире канала CapitalTV.

По его данным, экспорт в Россию и импорт из России упали примерно на 11,5 млрд долларов, что составляет для Украины 10% ВВП.

«То есть разница потерь — 13 раз», — подчеркнул Саливон.

Отмечается, что внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась более чем в три раза.

Напомним, ранее на Украине была создана группа по расследованию преступлений проигравшего на выборах президента страны Петра Порошенко.