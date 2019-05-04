На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова в интервью на телеканале NewsOne.

По ее словам, эксперты будут заниматься планомерным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Главная цель неформальной группы — заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента Петра Порошенко и его ближайшее окружение.

Планируется, что будут привлечены частные детективные компании, которые займутся расследованием офшоров, недвижимости и счетов политиков.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия заслуживает ужесточения санкций.