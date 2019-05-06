Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о Евромайдане

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Петра Порошенко на допрос 7 мая.

Как сообщают «Украинские новости», ссылаясь на свой источник в ведомстве, Порошенко будет опрошен по делу о преступлениях против активистов Евромайдана 18 ноября 2016 года. Также от него потребуют подписать протокол допроса по этому же делу, который ранее не был подписан.

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко.

Ранее стало известно, что на Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

