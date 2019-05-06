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В Татарстане задержали мужчину, оторвавшего табличку с памятника воинам Великой Отечественной войны

14:49, 06.05.2019
В Татарстане задержали мужчину, оторвавшего табличку с памятника воинам Великой Отечественной войны
Фото: torange.biz

В селе Новозареченске Бавлинского района полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в порче памятника воинам Великой Отечественной войны — с него сорвали табличку с именами погибших.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, обращение о порче памятника поступило в полицию 25 апреля. После задержания мужчина рассказал, что распивал алкоголь на территории мемориала «Ветеранам Великой Отечественной Войны» и в какой-то момент его внимание привлекла табличка павшим воинам, угол которой, по его мнению, был изогнут. В итоге он сорвал ее с памятника и выбросил.

Ранее в Саратове задержали подозреваемого в осквернении памятника воинам-танкистам.

Происшествия Татарстан
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