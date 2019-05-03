В Саратове задержали подозреваемого в осквернении памятника воинам-танкистам

Полиция задержали 25-летнего жителя Саратова по подозрению в том, что он разрисовал красной краской памятник воинам-танкистам.

Инцидент произошел 30 апреля. В правоохранительные органы поступило сообщение об осквернении скульптуры «Танк Т-34/85 Мать-Родина». У монумента была обнаружена записка «Прошу перекрасить Т-34 в достойный».

Злоумышленник был вычислен полицейскими совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Задержанный сознался в содеянном, пояснив, что «ему не понравился цвет танка». По его мнению, танк «должен быть темно-зеленого цвета», передает «РИА Новости».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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