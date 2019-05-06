Шереметьево изменил расписание рейсов из-за катастрофы

Московский аэропорт Шереметьево сообщил об изменениях расписания рейсов в понедельник из-за закрытия одной из двух взлетно-посадочной полос.



«Международный аэропорт Шереметьево в настоящее время работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения введены до 18.00 мск в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении аэропорта, которое приводит «Интерфакс».

Отмечается, что авиакомпании по своим каналам коммуникаций оперативно будут информировать клиентов о статусе рейсов.

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.

В СК заявили, что среди вероятных причин трагедии — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.