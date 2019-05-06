Глава МВД России заявил о снижении числа дел по статье «о репостах» в 25 раз

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что за первые три месяца этого года число дел по статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства после ее частичной декриминализации сократилось в 25 раз.

По словам Колокольцева, в январе — марте прошлого года число таких дел составляло 223. За аналогичный период 2019 года было возбуждено 9 дел по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства, передает «Интерфакс».



Напомним, что президент России Владимир Путин в конце декабря 2018 года подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Уголовное наказание за первое нарушение по этой статье будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

