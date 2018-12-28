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Путин подписал пакет законов о смягчении наказания по статье об экстремизме

08:58, 28.12.2018
Путин подписал пакет законов о смягчении наказания по статье об экстремизме
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Согласно документам, уголовное наказание за первое нарушение по этой статье будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Ответственность смягчена после громких дел за лайки и репосты в интернете.

Напомним, что инициатором смягчения закона был как раз Путин — в начале октября он внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. В Генпрокуратуре РФ признали, что в существующем законодательстве есть некоторые «перегибы».

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