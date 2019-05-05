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СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в аэропорту Шереметьево

22:37, 05.05.2019
СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в аэропорту Шереметьево
Фото: скриншот видео youtube.com

Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек при возгорании и аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

Уточняется, что среди погибших двое детей, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Ранее Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной пожара на борту воздушного судна, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании.

Происшествия
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