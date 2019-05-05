В СК сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших при возгорании самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших при возгорании самолета в московском аэропорту Шереметьево.



«На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью», — заявили в пресс-службе ведомства.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УКР РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось о шести пострадавших. Кроме того, некоторые СМИ писали о 10 погибших. Всего в самолете находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Причиной пожара на борту воздушного судна, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании.

