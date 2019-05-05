При возгорании самолета в аэропорту Шереметьево пострадали шесть человек

В московском аэропорту Шереметьево в результате возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 пострадали шесть человек.

По словам источника "РИА Новости" в экстренных службах, всего в самолете находились 72 пассажира и шесть членов экипажа.



Источник уточнил, что причиной пожара на борту самолета, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании.



Ранее во время посадки в международном аэропорту «Мехрабад» в Тегеране на борту пассажирского самолета произошел пожар. На борту в этом момент находилось около 100 пассажиров. Никто из них не пострадал.

