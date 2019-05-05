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При возгорании самолета в аэропорту Шереметьево пострадали шесть человек

19:22, 05.05.2019
При возгорании самолета в аэропорту Шереметьево пострадали шесть человек
Фото: realnoevremya.ru

В московском аэропорту Шереметьево в результате возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 пострадали шесть человек.

По словам источника "РИА Новости" в экстренных службах, всего в самолете находились 72 пассажира и шесть членов экипажа.

Источник уточнил, что причиной пожара на борту самолета, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании.

Ранее во время посадки в международном аэропорту «Мехрабад» в Тегеране на борту пассажирского самолета произошел пожар. На борту в этом момент находилось около 100 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Происшествия
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